Эпидемия гриппа Грузии пока не грозит

В Грузии заболеваемость гриппом в два разе ниже эпидемиологического порога, сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

По его словам, для зимнего сезона характерен грипп, однако в нынешнем году угрозы эпидемии болезни нет. "В основном, циркулирует вирус гриппа типа "B", - заявил Имнадзе, добавив, что данный тип гриппа клинически характеризуется сравнительно легкой и средней тяжестью.

Он также уточнил, что в 80% случаев в Грузии сейчас циркулирует вирус гриппа типа "B", а в 10% - вирус "А". Остальные 10% приходятся на риновирусы.

Случаи инфицирования вирусом гриппа уменьшились по сравнению с данными прошлой недели. В конце последней недели декабря в Грузии было 312 случаев вируса гриппа на 100 тыс человек, а в течение первой недели января этот показатель спустился до 191, передает Спутник-Грузия.