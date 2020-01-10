В Железноводске и Ессентуках перешли на круглосуточную уборку снега

Коммунальщики двух городов Ставрополья - Железноводска и Ессентуков - переведены на круглосуточный режим работы из-за снегопада, сообщили в пресс-службе администраций городов-курортов.

Дороги Железноводска очищают и обрабатывают песко-соляной смесью. Курортную зону обрабатывают твердыми противогололедными средствами, предназначенными для поверхностей из натурального камня, - передает "Интерфакс-Юг".

В Ессентуках, где снег идет уже 15 часов, очищены и обработаны свыше 20 автодорог, основные городские улицы и курортная зона.

Круглосуточный режим работы для коммунальных служб городов сохранится до улучшения погодных условий.