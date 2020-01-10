Богданов обсудил Сирию и Ливию с Самсаром и Терраччано

Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послами Турции и Италии в Москве ситуацию в Ливии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Уточняется, что в рамках встречи с послом Турции Мехметом Самсаром Багданов обсудил ситуацию в Сирии и Ливии в контексте итогов прошедшей в Стамбуле 8 января российско-турецкой встречи на высшем уровне.

Кроме того, Богданов провел встречу с послом Италии в России Паскуале Терраччано.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам региона Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на складывающуюся ситуацию в Ливии и задачу консолидации международных усилий по содействию скорейшему урегулированию ливийского кризиса", - приводит РИА Новости сообщение МИД РФ.