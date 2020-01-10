США готовы помочь Украине в расследовании авиакатастрофы под Тегераном

Сегодня в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским госсекретарь США Майк Помпео предложил ему помощь в расследовании катастрофы украинского лайнера в Иране.

"Переговорил с президентом Украины Зеленским и выразил мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в трагической катастрофе Украинских международных авиалиний, рейс 752. Мы поддерживаем Украину и готовы предложить нашу поддержку и помощь в предстоящем расследовании", - написал Помпео в Twitter, передает РИА Новости.

Напомним, восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, однако представители Ирана отвергли такую возможность.