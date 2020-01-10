Эксперт рассказал о возможных санкциях Великобритании против России

Директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал, какие санкции может ввести Великобритания в отношении России после выхода из Европейского союза.

В первую очередь эксперт отметил, что Соединенное Королевство вероятнее всего повторит санкции ЕС против России. "Сегодня под санкциями ЕС находятся порядка 1700 физических лиц и 748 юридических лиц, включая банковскую систему, военно-промышленный комплекс, крупные корпорации и так далее. Этот механизм работает. Но учитывая, что Великобритания выходит из ЕС, она введет самостоятельные санкции. Фактически он, как кальку, повторит санкции ЕС в отношении России", - подчеркнул он.

При этом Гусев допустил, что Великобритания не только повторит санкции ЕС, но и добавит от себя новые ограничительные меры. "Этот вариант не исключается. Я думаю, что они усилят санкции по отношению к нашей стране. Потому что после отравления Скрипалей в Солсбери, которое произошло два года назад, Великобритания, будучи на тот момент в ЕС, заявляла о том, что Россия ведет себя довольно жестко, а нынешние санкции слабые и фактически не влияют на экономику России. Тогда они были недовольны, и стоит предполагать, что, скорее всего, санкции будут усилены. То есть Британия предпримет еще целый ряд санкционных шагов, выходящих за рамки санкций Евросоюза", - считает директор Института стратегического планирования и прогнозирования.

Он предположил, что Лондон может расширить санкции в отношении физических лиц. "Они были недовольны были делом Магнитского, потому что считали, что существует целый ряд сотрудников, принимавших участие в судьбе Магнитского, когда он погиб. Там достаточно широкий список этих людей, но я полагаю, что этот список будет расширен. И, конечно, будет расширен список людей, которые причастны к отравлению Скрипалей. Полагаю, что целый ряд сотрудников наших спецслужб попадет под санкционное давление. Мне кажется, такой прецедент они будут использовать для более широкого давления на нашу страну. Это коснется и окружения Путина, о котором они все время говорят. Что касается юридических лиц, скорее всего, это будет касаться "Северного потока-2". Для британцев это, что называется, кость в горле. Тут же и Россия получает дивиденды, и их основной конкурент в Европе, Германия, получает фактически бесперебойную поставку природного газа. А британцы и немцы на протяжении тысячелетий находились в достаточно сложных отношениях. Поэтому я полагаю, что те компании, которые так или иначе связаны со строительством "Северного потока-2", попадут под санкции", - заключил Гусев.