Рашид Нургалиев экстренно едет в Абхазию

Как сообщили сегодня в Совете безопасности Абхазии, уже сегодня в республику прибудет заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

Как пишет Спутник-Абхазия, для его встречи на границу направлены два экипажа сопровождения.

Повестка и причины визита не разглашаются, однако, скорее всего, он связан с конфликтом между оппозицией и президентом республики Раулем Хаджимбой.

В последний раз Нургалиев приезжал в Абхазию в прошлом июне – тогда он провел с Хаджимбой переговоры по проблемам обеспечения региональной безопасности и участвовал в совещании аппаратов Совбезов двух стран.