Трое коммунальщиков обварились в кипятке в Казахстане

Трое работников коммунальных служб получили ожоги сегодня в результате аварии на подземной тепломагистрали в Караганде. Об этом пишут казахстанские СМИ.

Трубу прорвало сегодня, около 13.00 (10.00 мск). Кипятком из нее ошпарило трех сотрудников "Теплотранзита", которые были на месте ЧП: павильон, в котором находились мужчины, затопило, и им обварило ноги.

В управлении здравоохранения Караганды уточнили, что в больницу пострадавших доставили их коллеги.

"Один пациент с 50% глубоких ожогов в реанимации. У второго пострадавшего обожжено 18%, третий получил ожог 12% тела. Все трое в ожоговом шоке", - цитирует представителя пресс-службы Sputnik Казахстан.

Сначала врачи должны вывести их из этого состояния, затем пострадавших ждут несколько операций и длительная реабилитация, никаких прогнозов относительно их выздоровления медики не дают.

Из-за аварии снижена подача теплоснабжения для 814 многоэтажных домов, восстановить ее обещают в ближайшие часы за счет резервной магистрали.

Технический директор "Теплотранзита" Александр Акишин уточнил, что когда из трубы откачают воду и она остынет, коммунальщики приступят к ремонту.