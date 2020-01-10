Чечня организует фольклорный антиплагиат

Глава Минкультуры Чечни Хож-Бауди Дааев опубликовал на странице министерства в Instagram объявление о начале борьбы с присвоением чеченского фольклора другими народами.

"Чеченский фольклор очень богат своей тысячелетней историей, в который веками собирались народные илли, назмы, песни, легенды, сказания, сказки, баллады, шутки и т. д. Особенно ценно и сакрально для нас все, что имеет гриф "народное". Однако в наши дни мы нередко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре", - прежде всего обратил внимание он.

"Защитить и отстоять свое – наш долг! Нельзя на это вечно смотреть и говорить "ничего страшного". Нам чужого не надо, да и своего не отдадим", - написал Дааев в соцсети.

Министр рассказал, что накануне состоялась встреча с Директором ведомственного Центра народного творчества Р. Даудовым и начотдела учебных заведений Ш. Цуруевым, в ходе которого он поручил собрать все имеющиеся примеры и случаи "посягательств на наш фольклор или исторических героев кем бы то ни было".

Также он обратился к подписчикам с просьбой написать ему замечания и ссылки по вопросу присвоения чеченского фольклора другими нациями.