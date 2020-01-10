В Nordwind назвали причину жесткой посадки в Анталье
Авиакомпания Nordwind рассказала о деталях жесткой посадки, которую совершил сегодня в Анталье ее A-321. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте перевозчика.
В нем говорится, что воздушное судно летело рейсом без пассажиров №4 1801 из Москвы.
"При уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением", - уточнили в авиакомпании.
В Nordwind добавили, что на борту был только экипаж, пострадавших нет.
Вестник Кавказа
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