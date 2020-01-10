Брок Леснар признался, что съедает Хабиба Нурмагомедова на завтрак

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар заявил, что чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова нельзя признать сильнейшим бойцом промоушена – для этого он слишком легкий.

"У меня нет проблем с Хабибом, ничего не имею против него. Похоже, он хороший человек, но у меня завтрак весит больше, чем он. Каким образом он победил бы меня в бою?" – пояснил свою мысль Леснар в Fight Time.

При этом он признал, что Хабиб Нурмагомедов наряду с Джоном Джонсом входит в число лучших бойцов MMA.