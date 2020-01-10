Российский экипаж из "КАМАЗ-Мастер" досрочно покинул "Дакар"

Грузовик пилота Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" был вынужден досрочно покинуть шестой этап ралли-марафона "Дакар-2020" в Саудовской Аравии.

"Экипаж № 500 сходит с гонки", - сообщили в пресс-службе "КАМАЗ-Мастер".

Сообщается, что на 33 км сегодняшнего спецучастка окончательно вышел из строя двигатель на машине Николаева. "Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, т.к. времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "экипаж в порядке".

В пресс-службе уточнили, что неполадки с грузовиком начались накануне во время прохождения пятого этапа гонки, передает "Интерфакс".