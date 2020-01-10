В Росстате сообщили, насколько потребительские цены выросли за год

Потребительские цены в России увеличились за прошлый год на 3%, это следует из данных Росстата, который таким образом подтвердил свои же прогнозы.

Продукты в 2019 году подорожали на 2,6%, за декабрь цены на них увеличились на 0,7% (к ноябрю), непродовольственные товары выросли в цене за год на 3% (в декабре - на 0,1%), услуги - на 3,8% (на 0,2% в декабре), пишет ТАСС.

В декабре из продуктов активнее всего дорожали гречневая крупа, огурцы, помидоры, виноград и чеснок, стали доступнее пшено и апельсины.

За весь 2018 год инфляция составила 4,3%.