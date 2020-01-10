Путин оценил уровень здравоохранения в Крыму

Инфраструктура здравоохранения в Крыму хуже, чем в среднем по России и требует особого внимания руководства республики, заявил президент России Владимир Путин.

"Особого внимания требует состояние здравоохранения в регионе. Масштаб задач здесь, действительно, огромный, отрасль просто находится в плачевном состоянии", - обратил внимание глава государства в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По его словам, на полуострове не хватает специалистов, также в неудовлетворительном состоянии находятся здания больниц и поликлиник, медучреждениям не хватает оборудования.

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на том, что аналогичные проблемы решаются в масштабах страны. "Но в целом, здесь хуже", - цитирует президента РИА Новости.