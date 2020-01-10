Стала известна судьба пассажиров самолета, жестко севшего в Турции

Гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная рассказал, что будет с российскими туристами, которые должны были вылететь из Антальи на самолете авиакомпании NordWind, совершившем жесткую посадку.

"Все туристы, которые должны были вылететь самолетом, совершившим аварийную посадку в аэропорту города Анталья, вылетят из Турции по расписанию", - цитирует ее РИА Новости.

Подгорная добавила, что в Анталью уже отправился резервный борт.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что самолет, летевший из Москвы в Анталью без пассажиров, совершил экстренную посадку из-за задымления, в итоге часть шасси пробила фюзеляж.