Азербайджан ждет дождливый уикенд

Как сообщили сегодня в Нацдепартаменте гидрометеорологии Минэкологии Азербайджана, завтра в республике пройдут дожди, местами возможны заморозки.

Так, в Баку и на Абшероне дожди будут идти весь день, утром в отдельных районах опустится туман. Днем в столице температура будет около +7 при влажности около 80% и довольно высоком давлении в 768 мм рт ст.

В горах Азербайджана выпадет снег при температуре от -2 до +2, в регионах будет до +11.

Как пишет Спутник-Азербайджан, в департаменте предупредили, что повышенная влажность может быть неприятной для метеочувствительных людей.