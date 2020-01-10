Двое фигурантов дела о беспорядках в Тбилиси объявили голодовку

Двое фигурантов дела о беспорядках на акции протеста 20-21 июня прошлого года в Тбилиси объявили голодовку. Так Цотне Соселия и Кахабер Купреишвили выразили протест в связи со своим арестом.

Они были задержаны 6 июля 2019 года и находятся в предварительном заключении. Всего по этому делу проходят 19 человек. Самые жесткие обвинения выдвинуты против лидера партии "Победившая Грузия", экс-главы Минобороны Ираклия Окруашвили и одного из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, отмечает Спутник - Грузия.

Тбилисский городской суд уже приступил к рассмотрению дела по существу и допросу свидетелей. Оно разделено на несколько эпизодов. Помимо объявивших голодовку по этому эпизоду в деле еще двое обвиняемых - Зураб Будагашвили и Бесик Тамлиани.