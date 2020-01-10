Депутат Бундестага: "Мы должны укрепить положение русского языка в Германии"

Европейский политический представитель левой парламентской группы в Бундестаге Андрей Хунко заявил, что позиции русского языка в Германии необходимо не только сохранить, но и укрепить.

"Ответ [правительства ФРГ] на мой малый запрос ясно показывает, что знание русского языка очень востребовано в структурах федерального правительства", - заявил он. Депутат запросил у федерального правительства информацию о нынешнем положении русского языка в Германии.



"По мере развития Евразийского экономического союза русский язык приобретает, очевидно, все большее значение на евразийском пространстве в качестве языка экономической кооперации. На этом фоне меня очень беспокоит запланированное закрытие магистерского курса "Конференц-перевод на русский" в Институте прикладной лингвистики и транслатологии в университете Лейпцига. Я призываю ректорат сохранить этот курс", - отметил Андрей Хунко.

По его словам, важность и значение русского языка для Германии можно увидеть, например, в финансировании российской программы Deutsche Welle. "В последние годы, которые были особенно напряженными для германо-российских отношений, бюджет русскоязычного предложения вещателя почти увеличился в два раза. Однако русский язык не должен становиться инструментом медийного воздействия", - подчеркнул депутат.

При этом он указал на то, что язык следует рассматривать прежде всего как ключ к российскому обществу и его культуре. "Хотя русский язык занимает среди сотрудников министерства иностранных дел занимает четвертое место после английского, французского и испанского, лишь около трети немецких дипломатов в России говорят на языке своей страны пребывания. Этот факт меня очень сильно удивляет, так как мы знаем, что без знания языка невозможно понять страну и ее народ", - заключил Андрей Хунко.