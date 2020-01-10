Каменного Ленина уничтожили в Евпатории

Памятник Владимиру Ленину снесли неизвестные в одном из парков Евпатории. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Глава администрации города Роман Тихончук заявил, что мэрия не давала разрешения на снос, сейчас идет проверка. "После этого (проверки - ред.) дадим расширенный комментарий, но юридически никакого памятника там не существует", - цитирует его "Интерфакс".

Мэр охарактеризовал территорию парка имени Ивана Франко как запущенную, сам памятник - как заброшенный, и добавил, что в 2016 году там был запущен инвестпроект по созданию парка развлечений.

Глава крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко заверил, что местные коммунисты подали обращение в прокуратуру, но затруднился ответить на вопрос о состоянии монумента до сноса и его исторической ценности.