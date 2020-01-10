Города и села "переехали" из Ингушетии в Чечню и Северную Осетию на Госуслугах
Сайт Госуслуг "приписал" города и села Ингушетии к Чечне и Северной Осетии. Это вызвало возмущение у жителей республики, которые начали массово отправлять жалобы администраторам портала.
Так, город Карабулак и сельское поселение Барсуки оказались сразу в составе двух регионов - и Ингушетии, и Чечни, населенный пункт Долаково - в составе Ингушетии, Чечне и Северной Осетии. Плиево же, по данным Госуслуг, является входит в Назрановский район Чечни, которого не существует в природе.
Директор МФЦ Ингушетии Башир Кодзоев рассказал, что причиной инцидента стала техническая ошибка.
"Портал государственных услуг России - это федеральный ресурс, и МФЦ Ингушетии не имеет технической возможности как-то корректировать информацию на данном сайте. То, что там некоторые населенные пункты республики отображаются некорректно, - это техошибка, так происходит по всей стране", - цитирует его "Интерфакс".
Кодзоев заявил, что специалисты ингушского МФЦ уже передали навигационные корректировки в Москву, и в ближайшее время все ошибки будут исправлены.
Вестник Кавказа
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