По авиасообщению Армении с Крымом решения пока нет - Минтранс РФ
Как сообщили сегодня в пресс-службе Минтранса, решение о прямых авиарейсах между Арменией и Крымом пока еще не получено.
Напомним, ранее глава туристического комитета крымского парламента Алексей Черняк сообщил, что регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном со стартовой частотой дважды в неделю откроются уже в марте.
Однако федеральное транспортное ведомство уточнило, что для этого необходимо еще получить разрешение в МИД России.
"Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению", - приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
Вестник Кавказа
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