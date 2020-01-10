После иранской бури на нефтяном рынке наступил штиль

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа", как обострение ситуации на Ближнем Востоке может сказаться на поставках энергоресурсов из этого региона, а также на ценах на нефть.

В первую очередь он отметил, что текущие нефтяные цены отражают ожидания участников рынка. "Вполне закономерно, что цены снижаются. Дело в том, что предыдущий рост последних двух недель был связан исключительно с иранским фактором. Никаких других причин для роста не было. Соответственно, участники рынка не видят перспектив серьезных военных действий с угрозой перекрытия Ормузского пролива, снижении поставок нефти с Персидского залива на мировой рынок. Эти риски на сегодняшний день не заложены в цену и по-прежнему оцениваются как достаточно несущественные. Если бы такой риск был, цены бы, по меньшей мере, ушли бы за 70 долларов устойчиво. Но мы пока этого не видим", - пояснил эксперт.

По его словам, если вокруг Ирана продолжит сохраняться напряженность, но все стороны будут вести себя предельно аккуратно, без эскалации, то цена будет определяться другими факторами, прежде всего, динамикой сланцевой добычи США и дальнейшими решениями ОПЕК+ по сокращению добычи, стабилизации на текущем уровне. "В целом, ожидания на год достаточно спокойны. Среднегодовые цены останутся в коридоре $60-65. Пока каких-то причин для скачков ниже $60 или выше $65 не видно", - поведал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

При этом он допустил, что может произойти и существенный рост нефтяных цен. "Рост всегда возможен, поскольку цены очень чувствительны к множеству факторов, особенно геополитическим. Они естественно будут также отражать динамику курса доллара, риски рецессии в мировой экономике. Есть много факторов, Иран – это только один из многих. Многое будет зависеть от динамики спроса в Китае, от той же сланцевой добычи в США, перспективы которой в достаточно большом диапазоне. В целом, факторов много, однако пока нет никаких причин, которые могли бы существен поднять цены с нынешнего уровня", - заключил Белогорьев.