Сестры-школьницы погибли подо льдом в Чечне

Трагедия произошла на окраине чеченского села Гуржи-Мохк, где проводили каникулы две сестры-школьницы.

Стало известно, что девочки гуляли по территории горного водоема. Во время прогулки они провалились под лед.

Позже их тела были обнаружены местными жителями.

Прокуратура республики ведет проверку по факту гибели детей. Правоохранителям предстоит выяснить, в каких условиях воспитывались девочки, и почему дети оказались одни на территории водоема, отмечает "КП на Северном Кавказе".