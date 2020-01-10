В Совете Федерации оценили вероятные новые санкции Великобритании

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал сообщения СМИ о том, что Великобритания намерена ввести собственный, независимый от ЕС санкционный режим в отношении иностранных граждан, в том числе россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека.

"От Великобритании в ее нынешнем виде можно ожидать любых антироссийских действий", - приводит его слова RT.

Соединенное Королевство "открыто берет на себя роль антироссийского форпоста в Европе", отметил сенатор. По его мнению, такой удар будет нанесен "не столько по России или по её финансовой системе, сколько по отдельным персонажам". Под санкциями могут оказаться "неугодные британскому руководству российские граждане", указал Морозов.

По его оценке, вопрос заключается в том, насколько эти ограничения будут эффективны. "Россия санкционные меры не ощутит", однако "это будет некая демонстрация", заключил Морозов.

Газета Financial Times ранее со ссылкой на источники сообщила, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб представит новый режим уже в следующем месяце.