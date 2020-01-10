Эксперты предупреждали: "Нафтогаз" подал в суд на Россию после примирения с "Газпромом"

Как сообщил сегодня исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, компания подаст в суд новые иски к России по поводу имущества в Крыму.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. Там большая сумма требований, $5 млрд без учета процентов. С процентами это уже больше $7 млрд", - приводит его слова Liga.net.

Витренко добавил, что "Нафтогаз" рассчитывает на положительный приговор суда в Гааге уже в конце 2020 года.

Напомним, ранее в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя обнуление с 1 января всех нерешенных исков между "Нафтогазом" и "Газпромом", обращал внимание, что украинская компания может пойти другим путем и подать в суд уже не на "Газпром", а на Россию за имущество в Крыму.

"Здесь и сейчас сложно уличить "Нафтогаз" в намерении в будущем подать в суд на "Газпром" еще какой-либо иск. За скобками, правда, осталась крымская история – там "Нафтогаз" может потребовать от России выплаты за потерю активов", - предупреждал он.