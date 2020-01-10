Массовое ДТП унесло жизнь в Крыму

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла на дороге в Белогорском районе Крыма. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Сообщается, что водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и врезался в Niva Chevrolet, а затем протаранил грузовой ВИС, который, в свою очередь, столкнулся с попутной Scoda.

Сообщается, что один из участников аварии погиб, трое пострадали. Все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.