Почти 250 жителей Москвы незаконно сделали инвалидами

Специалисты московского филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы незаконно присвоили 238 людям различные группы инвалидности. Об этом рассказали источники в ГУ МВД по Москве и в центральном аппарате МВД.

Соответствующее решение было вынесено по результатам фиктивной медико-социальной экспертизы: сотрудникам ведомства не предоставили объективных данных о нарушениях здоровья граждан, пишет РБК.

После фиктивной экспертизы прошедшие ее люди обратились в территориальные органы Пенсионного фонда и органы соцзащиты за пенсиями и единой денежной выплатой. Из средств ПФР им выдали более 144 млн рублей, а из бюджета Москвы - еще 53,8 млн, так что в общей сложности сумма ущерба превысила 199,9 млн рублей.

Позже комиссия бюро по итогам служебного расследования признала решение о присвоении инвалидности недействительным. СУ по Северному административному округу Москвы открыто уголовное дело по ч.1 ст.285 УК - "Злоупотребление должностными полномочиями".

Напомним, в мае 2018 года прокуратура Дагестана заявила, что более 300 человек в республике были незаконно признаны инвалидами, в результате Пенсионный фонд понес ущерб на 24 млн рублей.