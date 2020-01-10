США передали Украине данные о крушении самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин. В ходе переговоров она передала важные данные по авиакатастрофе в Иране, которые рассмотрят украинские эксперты.

О встрече сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин", - заявил он, отметив, что в ходе встречи Киевом были получены важные данные, которые обработают украинские специалисты.

Глава украинского дипведомства указал, что ожидает разговора президента Зеленского с государственным секретарем США Майклом Помпео, передает ТАСС