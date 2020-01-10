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Пашиняна уличили в делении армян на "черных" и "белых"

Пашиняна уличили в делении армян на &quot;черных&quot; и &quot;белых&quot;

Политтехнолог Армен Бадалян в ходе пресс-конференции в Ереване обратил внимание собравшихся на характерную черту стиля руководства "революционного" премьер-министра Никола Пашиняна: он делит граждан Армении на "черных" и "белых" и ведет борьбу против первых якобы в интересах вторых.

Бадалян подчеркнул, что Пашинян в буквальном смысле раз в неделю объявляет нового врага Армении, с которым потом сражается с помощью заявлений и указов – так он показывает стране, что его работа по спасению республики постоянно находит сопротивление.

"Такая тактика принята, когда ты не руководствуешься планом стабильного развития, а только сегодняшним днем. Это в политологии принято называть методом популистского управления", - обратил внимание он.

Если прежде это не было заметно, передает слова политтехнолога news.am, поскольку Пашинян боролся со вполне понятным "врагом" в лице Республиканской партии, то теперь эти "враги" постоянно меняются, вплоть до "сатаны" и "чернорубашечников".

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Вестник Кавказа

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