Иран отправит "черные ящики" украинского "Боинга" в Россию?

Как сообщил сегодня глава отдела происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, иранские эксперты могут не справиться с расшифровкой "черных ящиков" разбившегося в среду под Тегераном украинского авиалайнера. В связи с этим Иран может обратиться к России и западным странам за помощью в этой работе.

Резайефар признал, что Иран не имеет необходимых связей с компанией-производителем "черных ящиков". "У нас не очень хорошие отношения с компанией Honeywell", - приводит его слова ТАСС.

Однако то же оборудование используют Россия, Украина, Франция, Германия и Канада. "Мы можем обратиться к ним", - сказал руководитель отдела происшествий ОГА Ирана.