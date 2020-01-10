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Иран отправит "черные ящики" украинского "Боинга" в Россию?

Иран отправит &quot;черные ящики&quot; украинского &quot;Боинга&quot; в Россию?

Как сообщил сегодня глава отдела происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, иранские эксперты могут не справиться с расшифровкой "черных ящиков" разбившегося в среду под Тегераном украинского авиалайнера. В связи с этим Иран может обратиться к России и западным странам за помощью в этой работе.

Резайефар признал, что Иран не имеет необходимых связей с компанией-производителем "черных ящиков". "У нас не очень хорошие отношения с компанией Honeywell", - приводит его слова ТАСС.

Однако то же оборудование используют Россия, Украина, Франция, Германия и Канада. "Мы можем обратиться к ним", - сказал руководитель отдела происшествий ОГА Ирана.

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