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Московский лайнер жестко сел в Анталье

(c) Flight radar
(c) Flight radar

Лайнер авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы, осуществил жесткую посадку в турецкой Анталье. О ЧП сообщают СМИ.

По данным турецкого портала Airporthaber, пилоты самолета A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Анталье. Причина, по которой экипаж принял такое решение, - задымление.

При посадке одно из шасси в результате удара о ВВП деформировало фюзеляж.

Сведений о пострадавших пока нет.

 

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Вестник Кавказа

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