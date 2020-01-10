Московский лайнер жестко сел в Анталье

Лайнер авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы, осуществил жесткую посадку в турецкой Анталье. О ЧП сообщают СМИ.

По данным турецкого портала Airporthaber, пилоты самолета A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Анталье. Причина, по которой экипаж принял такое решение, - задымление.

При посадке одно из шасси в результате удара о ВВП деформировало фюзеляж.

Сведений о пострадавших пока нет.