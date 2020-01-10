Московский лайнер жестко сел в Анталье
Лайнер авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы, осуществил жесткую посадку в турецкой Анталье. О ЧП сообщают СМИ.
По данным турецкого портала Airporthaber, пилоты самолета A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Анталье. Причина, по которой экипаж принял такое решение, - задымление.
При посадке одно из шасси в результате удара о ВВП деформировало фюзеляж.
Сведений о пострадавших пока нет.
Вестник Кавказа
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