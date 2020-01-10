Хореограф из группы Тутберидзе рассказал, что она скрывает "за маской"

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, рассказал о ее характере.

"Многие думают, что она жестокий и холодный человек. Она создает такое впечатление о себе. Когда смотришь на нее по телевизору, кажется, что это снежная королева. Ни одной эмоции, даже глаз не дрогнет", - поведал он в интервью Спорт Бизнес Онлайн.

Тем не менее, подчеркнул хореограф, в реальности за этой маской - буря эмоций, и обладающая сильным характером Тутберидзе на самом деле - "очень ранимая и чуткая женщина", "живой человек с настоящей душой".

Железняков пояснил, что тренер сдерживает свои чувства ради учеников, которые, видя ее уверенной, понимают, что они за ней - как за каменной стеной. "Эта непоколебимость приходит со временем, с опытом. Нужно переродиться из спортсмена в тренера, а это долгий и сложный процесс", - добавил хореограф.

Напомним, фигуристки Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине и на чемпионате России.