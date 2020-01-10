Москва попала в топ-5 лучших городов мира

Москва поднялась на 5-е место в рейтинге международной консалтинговой компании Resonance Consultancy (Best Cities), обойдя Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес и Рим.

Заммэра российской столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов назвал большим достижением продвижение в рейтинге "с такими "соседями", как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, которые делят в нем с первого по четвертое места". Оно "стало возможным благодаря всесторонней работе по развитию города", заявил вице-мэр.

Также он отметил, что в рейтинге Best Cities 100 ведущих городов оценивают по шести категориям, и в пяти из них Москва показала позитивную динамику, пишет "Интерфакс".

Resonance Consultancy - одна из ведущих международных консультационных компаний в сфере туризма, недвижимости и экономического развития. Рейтинг Best Cities, который она составляет, анализирует основные мегаполисы мира с населением от 1 млн человек и считается самой объективной градацией городов.