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Съезжающий в озеро дом спроектировал французский архитектор

Съезжающий в озеро дом спроектировал французский архитектор

Французский архитектор Кристоф Бенишу разработал проект "скользящего дома", об этом пишет Designboom.

Дом является изолированным сооружением, он стоит на заснеженном склоне, причем под наклоном, поэтому возникает иллюзия, что здание буквально "сползает" к озеру, передает РБК.

Весь дом разделен на ряд функциональных зон, расположенных на платформах в виде каскада и соединенных одной лестницей. В нижней части постройки расположено панорамное окно с видом на озеро.
Кристоф Бенишу - креативный дизайнер и архитектор, известный проектами странных дома в необычных местах.

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Вестник Кавказа

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