Жээнбеков лично начал строительство Парка дружбы Кыргызстана с Азербайджаном

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана в южной части Бишкека.

"Кыргызстан придает важное значение развитию дружественных отношений с Азербайджаном, которые прошли испытание временем", - заявил Жээнбеков, пишет 24.kg.

Президент также сообщил, что парк будет открыт в ходе предстоящего визита главы азербайджанского государства Ильхама Алиева в Бишкек в текущем году, не уточнив дату этого события.

Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев, в свою очередь, зачитал послание Ильхама Алиева, в котором подчеркивалось, что парк – символ дружбы и братства двух государств и их народов, имеющих общие исторические, этнические и духовные корни.

Площадь будущего Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана составит 5,5 га, на его территории будут построены фонтаны, бассейны, детские площадки и амфитеатр.