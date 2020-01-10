Водителей Старополья предупредили об опасном гололеде

Специалисты УГИБДД Ставропольского края предупредили автолюбителей об увеличении аварийности на дорогах из-за непогоды.

Ранее синоптики сообщили о том, что на выходных в регионе ожидается снегопад и гололед.

Госавтоинспекторы советуют не выбирать высокую скорость движения, отмечает "КП Ставрополье".

Из-за обрушившегося на Ставропольский край сильного снегопада уже произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека.