Синоптики рассказали, что несет в Москву циклон из Дании

Сегодня над Северным морем, у берегов Дании, возник циклон, который будет быстро передвигаться на восток, завтра в зону его действия попадет и столичная часть России. Об этом пишет портал "Метеоновости".

После полуночи небольшой снег пойдет в Новой Москве, затем снегопад распространится на южные округа Москвы. В общей сложности к утру выпадет 1-2 см снега.

Завтра днем циклон продолжит определять погоду в столице, в результате в Москве выпадет еще порядка 2 см снега, в Новой Москве - 2-4 см.

Температура воздуха в столичном регионе будет ниже нуля, так что снег не растает. На всей территории столичного региона высота снежного покрова к утру воскресенья не превысит 5-7 см.