Рейс из Махачкалы не долетел до сургутского аэропорта имени Фармана Салманова

Самолет "Победы" из Махачкалы не смог сегодня утром долететь до Сургута, так как незадолго до времени прибытия сургутский аэропорт имени Фармана Салманова перестал принимать рейсы из-за нелетной погоды.

Как пишет Сургутинформтв, самолет должен был прибыть в аэропорт имени Фармана Салманова в 4 утра по местному времени, однако из-за сильного бокового ветра ему пришлось улететь на запасной аэродром.

В итоге пассажиры махачкалинского рейса сели в Нижневартовске в 8:08. Позднее днем, когда ветер стих, их перевезли в Сургут.