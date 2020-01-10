Главная » Новости

Рейс из Махачкалы не долетел до сургутского аэропорта имени Фармана Салманова

Рейс из Махачкалы не долетел до сургутского аэропорта имени Фармана Салманова

Самолет "Победы" из Махачкалы не смог сегодня утром долететь до Сургута, так как незадолго до времени прибытия сургутский аэропорт имени Фармана Салманова перестал принимать рейсы из-за нелетной погоды.

Как пишет Сургутинформтв, самолет должен был прибыть в аэропорт имени Фармана Салманова в 4 утра по местному времени, однако из-за сильного бокового ветра ему пришлось улететь на запасной аэродром.

В итоге пассажиры махачкалинского рейса сели в Нижневартовске в 8:08. Позднее днем, когда ветер стих, их перевезли в Сургут.

875 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!