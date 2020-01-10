Сирия причастна к убийству Сулеймани?

США в организации убийства иранского генерала Касема Сулеймани могла помогать Сирия. По некоторым данным, расследование сосредоточилось на сотрудничестве информаторов в аэропортах Дамаска и Багдада, пишет со ссылкой на источники в Ираке Reuters.

Сотрудник иракской службы безопасности рассказал, что следователи имеют веские доводы в пользу того, что к утечке важных конфиденциальных сведений о передвижениях иранского генерала могла быть причастна шпионская сеть в багдадском аэропорту.

В числе подозреваемых - два сотрудника службы безопасности аэропорта и два сотрудника частной авиакомпании Cham Wings, которая участвовала в перевозке Сулемани. Один из них работал в сирийском аэропорту, второй находился на борту лайнера.