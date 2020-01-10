В Нальчике призвали не выбрасывать новогодние елки из квартир

Администрация Нальчика призвала сегодня жителей Кабардино-Балкарии не выбрасывать новогодние елки после праздников на помойку – чиновники сообщили, что запустили вместе с Арт-залом "Платформа" и КБРОЭО "Эко-Нальчик" акцию "Елочный круговорот" по экологичной и полезной утилизации елей.

"Что делать с пушистой красавицей после праздников? Убрать на антресоли, если она искусственная или выбросить в общий контейнер для мусора, если дерево было живое. До 20 января вы можете сдать елку в один из специальных пунктов, после чего деревья переработают в щепу", - приводит заявление администрации городского округа РИА Кабардино-Балкария.

Необходимо лишь сдать елку в первозданном виде, без украшений, мишуры и упаковки.

Полученная от переработки новогодних елок щепа будет использована на экологических тропах, в вольерах животных и в целом в процессе благоустройства городской среды.

Каждому сдавшему елку на "Елочный круговорот" выдадут полезный подарок. При этом в администрации Нальчика не уточнили, что именно.