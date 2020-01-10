Дочь короля Иордании Абдалла II стала первой женщиной- пилотом Иордании

Король Иордании Абдалла II вручил своей дочери - принцессе Сальме «крылья» летчика боевой авиации.

Для королевства это историческое событие, так как пртнцесса Сальма теперь войдет в историю как первый летчк - пилот боевой авиации.

В своей стране она стала первой девушкой, прошедшей предварительную подготовку пилотов на летательном аппарате с неподвижным крылом в Вооруженных силах Иордании.

Об этом сообщил Королевский Хашимитский двор. Король Абдалла лично присвоил дочери медаль в виде крыльев на почетной церемонии награждения во дворце Al Husseiniya Palace в Аммане.

На церемонии поддержали Сальму также мама - королева Рания - и старший брат - наследный принц Хуссейн Бин Абдалла II.

На личной странице в Instagram он поздравил сестру: "Как всегда обворожительная и невероятно трудолюбивая! Поздравляю с получением собственных крыльев и желаю больших успехов и достижений".

Принцесса Сальма - третий ребенок Абдаллы и Рании. В прошлом ноябре она окончила краткий курс в Королевской военной академии в Сандхерсте, в числе выпускников которой принцы Уильям и Гарри, сам Абдалла II и принц Хуссейн.