Детский реабилитационный центр пылал в Армении

Детский реабилитационный центр горел в Ереване, сообщение о ЧП распространила пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о возгорании в службу спасения поступил сегодня в 05:39 (04:39 мск). На месте событий спасатели установили, что горит спальня на первом этаже второго корпуса.

Пожар удалось локализовать в 05:57, ликвидировать - в 06:15, пишет Sputnik Армения.

Была произведена эвакуация двух сотрудников и десяти детей. Мужчине 1997 г.р. "скорая" оказала необходимую медицинскую помощь на месте ЧП.

Пламя частично повредило мебель, стены, пол и потолок комнаты на площади 12 кв.м.