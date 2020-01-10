Армения теряет интерес к космосу

Как констатировал сегодня директор Бюраканской астрофизической обсерватории Арег Микаелян, интерес граждан к астрономии постоянно падает, а виной тому – крайне низкие зарплаты ученых.

Если в детстве и в студенческие годы многие граждане активно увлекаются астрономической наукой, то затем, когда встает вопрос о заработке, уходят в другие сферы, поскольку видят, что не смогут обеспечить себя изучением космоса, приводит его слова news.am.

Не помогает даже то, что сотрудникам обсерватории предоставляется бесплатное жилье. "Кроме того, они имеют возможность несколько раз в год посещать разные страны, а также участвовать в различных грантовых проектах и увеличивать свои доходы", - сообщил Микаелян, добавив, что финансирование науки в Армении должно быть увеличено.