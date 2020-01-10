Гражданина Узбекистана осудили за призывы к терроризму в РФ

Московский суд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима гражданина Узбекистана за призывы в интернете к терроризму. Об этом информирует Генпрокуратура России.

Сообщается, что гражданин Узбекистана был осужден за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", - указано в сообщении.

Следствие установило, что он с июля 2016 по июнь 2018 года умышленно разместил на своей странице в соцсети аудио- и видеофайлы, в которых содержалось оправдание деятельности террористических организаций, пропаганда идеологии насилия и другие аналогичные материалы.

По решению суда обвиняемый был приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил, передает РИА Новости.