Великобритания после Brexit введет собственные санкции?

Власти Великобритании готовятся создать собственный санкционный режим, который, как ожидается, начнет действовать после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit). Газета Financial Times со ссылкой на источники в британском кабмине пишет, что санкции могут коснуться граждан России, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека.

В МИД Соединенного Королевства заявили, что новый санкционный режим может быть введен сразу после выхода из ЕС 31 января. В феврале или марте планируется опубликовать подзаконные акты, которые будут включать список попавших под санкции граждан, активы которых на территории Великобритании будут заморожены.

По данным Financial Times, министр иностранных дел Доминик Рааб намерен ввести новый санкционный режим для того, чтобы продемонстрировать сохранение позиций Соединенного Королевства после Brexit. Он будет опираться на принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях. Она позволяет замораживать активы и вводить визовые ограничения для нарушителей прав человека.

Кроме того, новые санкции могут послужить ответом на опасения, связанные с тем, что новая британская торговая политика может нарушать права человека, отмечает ТАСС.