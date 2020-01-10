Глава МИД Франции высказался относительно ядерного оружия у Ирана

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан озвучил свои предположения относительно наличия ядерного оружия у Ирана. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции RTL.

По словам дипломата, если Исламская Республика не будет соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по своей ядерной программе, то спустя год или два при желании сможет создать атомное оружие, передает "Интерфакс".

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", глава ЛДПР Владимир Жириновский написал сегодня в своем официальном аккаунте в Twitter, что у Ирана уже есть ядерное оружие.