Ространснадзор расследует инцидент с танкером в Турции

Территориальное управление Ространснадзора будет проводить расследование после инцидента с танкером под российским флагом и рыболовецким судном в Турции.

"Южное УГМРН проведет расследование по данному аварийному случаю", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что следующий под российским флагом танкер Glard-2 столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером Dursun Ali Coskun. Катер затонул, из шести рыбаков трое спасены, поиск еще троих – продолжается, напоминает РИА Новости.

По данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, танкер-химовоз следовал в Измир.