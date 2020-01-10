Шэрон Стоун предпочла Путина Трампу

В интервью мужскому журналу GQ знаменитая актриса Шэрон Стоун по просьбе представителя издания сравнила президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Свой "голос" она однозначно отдала российскому лидеру, подчеркнув, что Путин на посту президента России руководствуется только лучшими национальными интересами своего государства.

"Я считаю, что Путин – это в своем роде сильный руководитель своей страны", - сказала она.

Что касается Трампа, то его Стоун назвала хвастуном, усомнившись в том, что в этом году ему удастся переизбраться на второй президентский срок.