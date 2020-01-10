Федор Конюхов вернулся на вершину Килиманджаро

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов снова покорил Килиманджаро (5895 м), об этом рассказал его сын и менеджер проектов Оскар Конюхов.

По его словам, на гору взошел не только Конюхов, но и вся его семья. "Федор сходил в возрасте 68 лет. Для него это было возвращение на гору Килиманджаро спустя 22 года", - приводит слова Оскара ТАСС.

Он уточнил, что инициатором восхождения стал Конюхов-старший, изначально предполагалось, что в нем примут участие, кроме Федора и Оскара, также Николай (14) и Аркадий (14) Конюховы. Однако, после того как друзья и знакомые узнали о готовящейся поездке, "команда превратилась в дружный коллектив из 20 человек".

Напомним, в 1997 году Федор Конюхов уже поднимался на Килиманджаро в рамках своей программы "Семь вершин", включавшей высочайшие горы каждого континента.