Сергей Марков рассказал о главных целях визита Ангелы Меркель в Кремль

Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа", какие вопросы во время своего завтрашнего визита в Кремль намерена обсудить канцлер Германии Ангела Меркель.

По его словам, важнейшей темой переговоров президента России Владимира Путина и немецкого канцлера станет реализация проекта "Северный поток-2". "Дело в том, что он в значительной степени затормозился из-за санкций США. Как известно, под угрозой этих санкций швейцарский трубоукладчик отказался завершать работу. У России есть возможности для этого, но они ограничены либо временем, либо качеством. У РФ есть два трубоукладчика, но один из них не может работать на глубине, он не в состоянии выдерживать высокую волну. Второй может работать на глубине, но он находится на Сахалине, ему достаточно далеко идти. Плюс, может быть, кроме швейцарского трубоукладчика еще есть ряд членов этого консорциума "Северный поток-2", которые тоже бояться ужесточившихся санкций и могут, может быть, выйти из этого проекта, а, может быть, и нет. Это не очень понятно. Я думаю, что этот комплекс вопросов, сугубо закрытого плана, направленный на то, чтобы спасти "Северный поток-2" и нормально его реализовать, будет обсуждаться прежде всего", - поведал политолог.

По его мнению, еще одной темой, которую будут обсуждать лидеры РФ и ФРГ, станет возможное участие Меркель в праздновании 75-летия Победы в Москве. "С одной стороны, важно, чтобы Германия подтвердила свое позитивное отношение к разгрому человеконенавистнического нацистского режима, который был в Германии при Гитлере. С другой стороны, существуют жесткие санкции против России, в которых в том числе и Германия участвует. Наверное, Меркель хотела бы принять участие в праздновании 75-летия, но так, чтобы это не было воспринято как ее позиция по отношению к поддержке современной политики Владимира Путина", - считает политолог.

Также Марков указал на то, что Владимир Путин и Ангела Меркель не оставят без внимания и реализацию Минских соглашений по Донбассу. "Там нужно идти вперед, однако Зеленскому не хватает политической силы это делать. Он хотел бы, но не может. Американская система управления Украиной не дает ему выполнять Минские соглашения, но при этом сама эта система находится в кризисе", - уточнил Директор Института политических исследований.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что еще одной важной темой, которую в рамках беседы затронут российский и немецкий лидеры, станет обострение отношение между США и Ираном. "Это тоже важная повестка, которую они могут обсуждать. Дополнительные есть всегда какие-то форматы, в том числе срочные, о которыъ мы даже не знаем. Может быть, там какая-то информация есть по поводу этого убитого в Германии чеченского террориста и бывшего агента грузинских спецслужб. Может быть, они коснутся будущих изменений правительства Германии, потому что, судя по всему, Социал-демократическая партия Германии планирует выйти из коалиции. Это будет означать серьезное переформатирование правительства Германии. И видимо, возможно, Меркель уйдет в отставку с поста канцлера, на котором она была почти 15 лет. Это еще одна возможная тема для переговоров", - заключил Марков.