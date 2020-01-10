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Трамп может подписать соглашение о первой фазе сделки с Китаем в январе

Трамп может подписать соглашение о первой фазе сделки с Китаем в январе

США и Китай могут подписать соглашение о первой фазе торговой сделки 15 января или немного позже, заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Я думаю, это произойдет 15 января", - сказал он, отметив, что соглашение также может быть подписано "вскоре после" этого дня.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2019 года глава американской администрации заявил, что утвердит соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме. Соглашение является бессрочным, напоминает ТАСС.

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