Трамп может подписать соглашение о первой фазе сделки с Китаем в январе

США и Китай могут подписать соглашение о первой фазе торговой сделки 15 января или немного позже, заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Я думаю, это произойдет 15 января", - сказал он, отметив, что соглашение также может быть подписано "вскоре после" этого дня.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2019 года глава американской администрации заявил, что утвердит соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме. Соглашение является бессрочным, напоминает ТАСС.